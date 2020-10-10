В честь Рафаэля Надаля назовут улицу на Мальорке

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль был удостоен честь у себя на родине — его именем будет названа одна из улиц города Сан-Лоренс. Об этом сообщает Tennis World USA.
Таким образом Надаль был вознаграждён за помощь в борьбе с наводнением на Мальорке в 2018 году. Помимо финансовой помощи, испанец своими руками помогал справиться с последствиями природного катаклизма, от которого пострадало более 35 тысяч человек. Также он предложил пострадавшим от наводнения на время поселиться в его теннисной академии. Помимо переименования улицы, Рафаэль был удостоен звания «Почётного жителя» Сан-Лоренс.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Rafael Plaza.
Уже в ближайшее воскресенье, 11 октября испанец сыграет в финале Открытого чемпионата Франции. Его соперником станет первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В случае победы Надаль выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз.
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