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Медведев, Рублёв и Хачанов узнали соперников на старте турнира в Санкт-Петербурге

Медведев, Рублёв и Хачанов узнали соперников на старте турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Состоялась жеребьёвка турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. Соревнования, действующим чемпионом которых является россиянин Даниил Медведев, пройдут с 12 по 18 октября.

Первый номер посева получил Медведев — в первом круге он встретится с французом Ришаром Гаске. Победителю этого матча за выход в четвертьфинал предстоит сразиться с Янником Синнером из Италии и Рейлли Опелкой из США.

Под вторым номером был посеян канадец Денис Шаповалов. На старте турнира он сыграет с американцем Сэмом Куэрри.

Третий номер посева получил Андрей Рублёв из России — его первым соперником на турнире станет канадец Вашек Поспишил.

Четвёртым сеяным стал россиянин Карен Хачанов, за выход во второй круг он поспорит с Джеймсом Даквортом из Австралии.

Невзирая на многочисленные отказы ведущих игроков мира, в турнирной сетке можно отметить наличие швейцарца Стэна Вавринки, канадца Милоша Раонича, хорвата Борны Чорича и американца Тэйлора Фритца.

С турнирной сеткой St. Petersburg Open можно ознакомиться на «Чемпионате».

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