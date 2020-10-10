Медведев: матч Циципаса и Джоковича напомнил мою игру с Надалем в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал итоги полуфинальной встречи «Ролан Гаррос», в котором серб Новак Джокович обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса — 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1.
«Полуфинал с участием Циципаса – второй матч, который я смотрел на „Ролан Гаррос“. Включил телевизор и увидел матч Циципаса и Джоковича. Циципас показал крутой теннис. Это напомнило мой матч с Надалем в финале Открытого чемпионата США в 2019 году. Он круто заиграл, обидно, что не смог выиграть в пятом сете. Новак – великий чемпион», — цитирует Медведева «Р-Спорт».
В финале престижных грунтовых соревнований Джокович встретится со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Медведев покинул «Ролан Гаррос» по итогам первого круга — в четырёх сетах он уступил венгру Мартону Фучовичу — 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 1:6.
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