Россиянка Чараева проиграла в финале юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Алина Чараева, пробившаяся в финал юниорского Открытого чемпионата Франции, не сумела завоевать главный трофей престижных грунтовых соревнований. В решающем матче она уступила француженке Эльзе Жакемо — 6:4, 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.



Ранее турнир покинули россиянки Алина Щербинина, Диана Шнайдер, Полина Яценко, Мария Бондаренко, Дарья Фрайман, Элина Аванесян, Юлия Авдеева, Оксана Селехметьева и Полина Кудерметова. Стоит отметит результат Кудерметовой, которая пробилась в полуфинал, где уступила Чараевой.



Российская теннисистка сыграла в финале юниорского «Ролан Гаррос» впервые с 2015 года. Пять лет назад в решающем матче турнира Анна Калинская со счётом 3:6, 3:6 уступила Пауле Бадосе из Испании.