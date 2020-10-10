Россиянка Чараева проиграла в финале юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Алина Чараева, пробившаяся в финал юниорского Открытого чемпионата Франции, не сумела завоевать главный трофей престижных грунтовых соревнований. В решающем матче она уступила француженке Эльзе Жакемо — 6:4, 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.
Ранее турнир покинули россиянки Алина Щербинина, Диана Шнайдер, Полина Яценко, Мария Бондаренко, Дарья Фрайман, Элина Аванесян, Юлия Авдеева, Оксана Селехметьева и Полина Кудерметова. Стоит отметит результат Кудерметовой, которая пробилась в полуфинал, где уступила Чараевой.
Российская теннисистка сыграла в финале юниорского «Ролан Гаррос» впервые с 2015 года. Пять лет назад в решающем матче турнира Анна Калинская со счётом 3:6, 3:6 уступила Пауле Бадосе из Испании.
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