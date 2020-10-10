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Россиянка Чараева проиграла в финале юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянка Чараева проиграла в финале юниорского «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Алина Чараева, пробившаяся в финал юниорского Открытого чемпионата Франции, не сумела завоевать главный трофей престижных грунтовых соревнований. В решающем матче она уступила француженке Эльзе Жакемо — 6:4, 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.

Ранее турнир покинули россиянки Алина Щербинина, Диана Шнайдер, Полина Яценко, Мария Бондаренко, Дарья Фрайман, Элина Аванесян, Юлия Авдеева, Оксана Селехметьева и Полина Кудерметова. Стоит отметит результат Кудерметовой, которая пробилась в полуфинал, где уступила Чараевой.

Российская теннисистка сыграла в финале юниорского «Ролан Гаррос» впервые с 2015 года. Пять лет назад в решающем матче турнира Анна Калинская со счётом 3:6, 3:6 уступила Пауле Бадосе из Испании.

Ролан Гаррос — девушки. Финал
10 октября 2020, суббота. 13:30 МСК
Алина Чараева
Россия
Алина Чараева
А. Чараева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
4 		6 6
         
Эльза Жакемо
Франция
Эльза Жакемо
Э. Жакемо
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