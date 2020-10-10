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Организаторы St. Petersburg Open попросят сохранить турниру категорию АТР 500

Организаторы St. Petersburg Open попросят сохранить турниру категорию АТР 500
Теннис / ATP 0

Директорат St. Petersburg Open обратится в Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) с просьбой сохранить турниру категорию АТР 500, сообщил генеральный директор турнира Александр Медведев. Турнир впервые получил столь высокую категорию в год, когда многие соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.

«Если в этом году проведём турнир на хорошем уровне, а я не сомневаюсь, что так и будет, то поставим вопрос перед ATP о сохранении статуса „500“. Не хочется, поднявшись на такую ступень, потом спускаться на „250“», — приводит слова Медведева ТАСС.

Турниры категории АТР 500 приносят победителю 500 рейтинговых очков.

Согласно жеребьёвке, первый номер посева Даниил Медведев в первом круге встретится с французом Ришаром Гаске. Первым соперником Андрея Рублёва (3) на турнире станет канадец Вашек Поспишил. Карен Хачанов (4) за выход во второй круг поспорит с Джеймсом Даквортом из Австралии.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 12 по 18 октября.

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