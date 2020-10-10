На «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек заработала на $ 785 тыс. больше, чем за всю карьеру
За победу на «Ролан Гаррос» 19-летняя Ига Свёнтек из Польши получила не только важные рейтинговые очки, позволившие ей ворваться в топ-20, но ещё и чек на 1,6 млн евро (по курсу — $ 1 892 160). За всю предыдущую карьеру польская теннисистка заработала $ 1 106 808.
Отметим, за аналогичную победу на Australian Open в этом году Софья Кенин получила почти на миллион больше ($ 2 822 850), а Наоми Осака за успех на US Open – на 1,1 млн больше ($ 3 млн). Таким образом, на «Ролан Гаррос» сумма в чеке для победителя в 2020 году оказалась самой низкой из всех турниров «Большого шлема».
В финале «Ролан Гаррос» — 2020 Свёнтек нанесла поражение чемпионке Australian Open 2020 21-летней американке Софье Кенин со счётом 6:4, 6:1.
Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос», но получила на $ 1 млн меньше Кенин в Австралии
Ига Свёнтек из Польши подняла над головой Кубок Сюзан Ленглен и получила чек на 1,6 млн евро. Но это гораздо меньше, чем на других «Шлемах».
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