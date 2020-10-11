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Циципас рискует пропустить концовку сезона из-за отёка поясничной мышцы

Циципас рискует пропустить концовку сезона из-за отёка поясничной мышцы
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас рискует пропустить концовку сезона — у шестой ракетки мира диагностирован отёк поясничной мышцы, сообщает Sports3.

Повреждение было получено ещё во время «Мастерса» в Риме (Италия), после чего Стефанос испытывал проблемы на «Ролан Гаррос». В пятисетовом полуфинале с Новаком Джоковичем ситуация усугубилась.

Циципас рискует пропустить соревнования в Вене (Австрия) и турнир категории «Мастерс» в Париже (Франция). Он уже снялся с соревнований в Санкт-Петербурге, которые пройдут на следующей неделе.

В ближайший понедельник Циципас станет пятой ракеткой мира — в рейтинге АТР он обойдёт россиянина Даниила Медведева. В 2020 году Стефанос в 37 матчах одержал 27 побед.

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