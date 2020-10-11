Видеообзор победы Свёнтек в финале «Ролан Гаррос»

Вашему вниманию — видеообзор финального матча Открытого чемпионата Франции в женском разряде, где сенсационную победу одержала 19-летняя представительница Польши Ига Свёнтек. В двух партиях она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1.



Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Свёнтек подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Кенин один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала все три созданные возможности взять подачу соперницы.



У Свёнтек это первый титул в карьере. В ходе соревнований она обыграла первую сеяную румынку Симону Халеп, обладательницу уайлд-кард канадку Эжени Бушар и прошлогоднюю финалистку, 15-ю сеяную чешку Маркету Вондроушову.

Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос», но получила на $ 1 млн меньше Кенин в Австралии Ига Свёнтек из Польши подняла над головой Кубок Сюзан Ленглен и получила чек на 1,6 млн евро. Но это гораздо меньше, чем на других «Шлемах».