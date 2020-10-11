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Видеообзор победы Свёнтек в финале «Ролан Гаррос»

Видеообзор победы Свёнтек в финале «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Вашему вниманию — видеообзор финального матча Открытого чемпионата Франции в женском разряде, где сенсационную победу одержала 19-летняя представительница Польши Ига Свёнтек. В двух партиях она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Свёнтек подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Кенин один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала все три созданные возможности взять подачу соперницы.

У Свёнтек это первый титул в карьере. В ходе соревнований она обыграла первую сеяную румынку Симону Халеп, обладательницу уайлд-кард канадку Эжени Бушар и прошлогоднюю финалистку, 15-ю сеяную чешку Маркету Вондроушову.

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