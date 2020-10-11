Мойя поделился планом Надаля на игру с Джоковичем

Карлос Мойя, тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал, как его подопечный будет противостоять сербу Новаку Джоковичу в финальном матче Открытого чемпионата Франции.



«Нас ждёт серьёзный вызов. Очевидно, что Новак — один из лучших игроков в истории тенниса. Не знаю, будет ли этот матч тяжелее финала Уимблдона с Федерером, однако план на игру у нас есть. Частично он будет связан с укороченными ударами, которые Джокович классно использует в ходе турнира. Нужно быть готовым к этому и в финале.



Подача Новака менее опасна по той причине, что благодаря ей он не зарабатывает много очков. Невзирая на это, мы должны быть готовы и к ней», — цитирует Мойю Tennis Head.



Напомним, в случае победы в финале Надаль выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз.

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