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Хэнман: статистика Надаля на «Ролан Гаррос» больше похожа на шутку

Хэнман: статистика Надаля на «Ролан Гаррос» больше похожа на шутку
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Известный британский теннисист Тим Хэнман восхищён выступлениями испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции.

«Статистка Рафаэля Надаля на „Ролан Гаррос“ феноменальна. Это больше похоже на шутку.

У него 99 побед при двух поражениях. Просто невероятно, как он постоянно поддерживает форму и избегает травм. Теперь же он вышел в 13-й финал, не проиграв ни одного сета. Фантастика», — цитирует Хэнмана Tennis World USA.

Сегодня, 11 октября, испанец сыграет в финале Открытого чемпионата Франции. Его соперником станет первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В случае победы Надаль выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз.

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