Хэнман: статистика Надаля на «Ролан Гаррос» больше похожа на шутку

Известный британский теннисист Тим Хэнман восхищён выступлениями испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции.



«Статистка Рафаэля Надаля на „Ролан Гаррос“ феноменальна. Это больше похоже на шутку.



У него 99 побед при двух поражениях. Просто невероятно, как он постоянно поддерживает форму и избегает травм. Теперь же он вышел в 13-й финал, не проиграв ни одного сета. Фантастика», — цитирует Хэнмана Tennis World USA.



Сегодня, 11 октября, испанец сыграет в финале Открытого чемпионата Франции. Его соперником станет первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В случае победы Надаль выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз.