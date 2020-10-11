Эверт: смотрю на Джоковича и вижу робота, а не человека, он безупречен

Американская теннисистка Крис Эверт, на счету которой 18 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, комплиментарно высказалась в адрес первой ракетки мира из Сербии Новака Джоковича.
«Смотрю на Джоковича и вижу, скорее, робота, а не человека. В хорошем смысле, конечно. Ментальная часть его игры на уровень выше, чем у всех остальных. Невероятно! Его игра безупречна. Он не ошибается, хорошо двигается, классно защищается и атакует.
Если у него и есть слабость, то это только он — если не в настроении играть, или расстроен, или что-то ещё. Обычно же он — как стена, через которую трудно пройти», — цитирует Эверт Tennis World USA.
Сегодня, 11 октября, Джокович сыграет в финале Открытого чемпионата Франции. Его соперником станет действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль.
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