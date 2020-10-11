Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль в финале «Ролан Гаррос»

Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль в финале «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Сегодня, 11 октября, состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и представитель Испании Рафаэль Надаль (2).

Рафаэль и Новак встретятся в 56-й раз — никто в мужском теннисе не встречался чаще (29-26 в пользу Джоковича при 17-7 в пользу Надаля на грунте).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль в финале «Ролан Гаррос».

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Надаль является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

В случае победы Надаль выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз в карьере. Джокович, победив в финале, оформит второй карьерный «Шлем».

Надаль и Джокович установят четыре рекорда в финале «Ролан Гаррос»
Великое противостояние Надаль – Джокович. Как обыграть Короля грунта на его покрытии?
Новак Джокович знает, как выигрывать у Рафаэля Надаля на грунте. Он это делал семь раз. Будет ли восьмая победа?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020