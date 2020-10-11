Сегодня, 11 октября, состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и представитель Испании Рафаэль Надаль (2).



Рафаэль и Новак встретятся в 56-й раз — никто в мужском теннисе не встречался чаще (29-26 в пользу Джоковича при 17-7 в пользу Надаля на грунте).



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль в финале «Ролан Гаррос».



Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Надаль является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.



В случае победы Надаль выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз в карьере. Джокович, победив в финале, оформит второй карьерный «Шлем».

Надаль и Джокович установят четыре рекорда в финале «Ролан Гаррос»