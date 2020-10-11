Циципас: ненавижу проигрывать, но иногда поражения можно перевернуть в свою пользу

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о значимости побед и проигрышей.
«Недавно задумывался об этом. К примеру, если бы не побеждал, то не был бы тем, кем являюсь сейчас. Не попал бы в академию Патрика Муратоглу, не стал знаменитостью в Греции, не зарабатывал бы теннисом. Меня просто никто бы не знал. Но сейчас всё иначе, и произошло это именно благодаря моему умению побеждать.
Что касается проигрышей, они держат тебя на одном месте, не дают прогрессировать. Именно поэтому и ненавижу проигрывать. Думаю, все это ненавидят. Странно, если нет.
Тем не менее проигрыши являются хорошим жизненным уроком. Можно подумать на эту тему, сделать выводы и в итоге стать лучше. Такие ситуации можно и нужно оборачивать в свою пользу — использовать поражение в качестве толчка для дальнейшего роста», — цитирует Циципаса Tennis Majors.
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