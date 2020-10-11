Количество подписчиков Свёнтек в «Инстаграме» за сутки увеличилось в четыре раза
Сенсационная победа польки Иги Свёнтек на Открытом чемпионате Франции дала ей существенную прибавку подписчиков в «Инстаграме». Менее чем за сутки на её аккаунт подписалось более 150 тысяч человек.
Если перед финалом «Ролан Гаррос» у неё было 58 тыс. подписчиков, то сейчас их число выросло до 216 тысяч.
В решающем матче грунтового мэйджора Ига нанесла поражение чемпионке Australian Open 2020 21-летней американке Софье Кенин со счётом 6:4, 6:1.
За победу на «Ролан Гаррос» 19-летняя Свёнтек из Польши получила не только важные рейтинговые очки, позволившие ей ворваться в топ-20, но ещё и чек на 1,6 млн евро (по курсу — $ 1 892 160). За всю предыдущую карьеру польская теннисистка заработала $ 1 106 808.
Ига Свёнтек стала первым в истории чемпионом турнира «Большого шлема» из Польши
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