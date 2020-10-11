Дулгеру: только когда Рафа завершит карьеру, другие смогут претендовать на победу на «РГ»

Румынская теннисистка Александра Дулгеру считает Рафаэля Надаля абсолютным фаворитом на каждом из проводящихся «Ролан Гаррос».



«Другие смогут надеяться на титул чемпиона «Ролан Гаррос», только когда Рафа завершит карьеру. Всё ещё считаю его фаворитом, но давайте подождём и посмотрим. На US Open Джокович выглядел непревзойдённо, да и на парижских кортах, и здесь мы видели его прогресс. Тем не менее, пока Надаль в основной сетке, давать слишком много шансов на победу другим теннисистам не получается", — цитирует Дулгеру Tennis World USA.



Финал Открытого чемпионата Франции состоится сегодня, 11 октября. Рафаэль Надаль встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. В случае победы испанец выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз.