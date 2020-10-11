Карен Хачанов провёл первую тренировку в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Карен Хачанов прибыл в Санкт-Петербург, где завтра, 12 октября, стартует турнир категории АТР 500. Третья ракетка России провёл первую тренировку на кортах соревнований.
Видео доступно в официальном аккаунте Хачанова в «Твиттере».
В этом сезоне Хачанов провёл 28 матчей, в которых одержал 17 побед. На завершающемся «Ролан Гаррос» уроежнец Москвы дошёл до четвёртого круга, где уступил сербу Новаку Джоковичу.
На турнире в Санкт-Петербурге Карен посеян под четвёртым номером. За выход во второй круг он поспорит с Джеймсом Даквортом из Австралии. С турнирной сеткой St. Petersburg Open можно ознакомиться на «Чемпионате». Действующим чемпионом соревнований является Даниил Медведев из России.
- 11 октября 2020
-
16:29
-
16:29
-
15:28
-
14:41
-
14:13
-
13:37
-
13:16
-
12:48
-
12:15
-
11:43
-
11:07
-
10:41
-
10:29
-
09:30
-
01:02
- 10 октября 2020
-
22:45
-
21:46
-
21:18
-
20:05
-
19:33
-
17:44
-
17:35
-
17:04
-
16:49
-
16:30
-
15:54
-
15:11
-
14:30
-
14:29
-
13:24
-
12:27
-
11:52
-
11:39
-
11:01
-
11:00
Партнерский контент