Карен Хачанов провёл первую тренировку в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Карен Хачанов прибыл в Санкт-Петербург, где завтра, 12 октября, стартует турнир категории АТР 500. Третья ракетка России провёл первую тренировку на кортах соревнований.

Видео доступно в официальном аккаунте Хачанова в «Твиттере».



В этом сезоне Хачанов провёл 28 матчей, в которых одержал 17 побед. На завершающемся «Ролан Гаррос» уроежнец Москвы дошёл до четвёртого круга, где уступил сербу Новаку Джоковичу.



На турнире в Санкт-Петербурге Карен посеян под четвёртым номером. За выход во второй круг он поспорит с Джеймсом Даквортом из Австралии. С турнирной сеткой St. Petersburg Open можно ознакомиться на «Чемпионате». Действующим чемпионом соревнований является Даниил Медведев из России.