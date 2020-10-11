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Карен Хачанов провёл первую тренировку в Санкт-Петербурге

Карен Хачанов провёл первую тренировку в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов прибыл в Санкт-Петербург, где завтра, 12 октября, стартует турнир категории АТР 500. Третья ракетка России провёл первую тренировку на кортах соревнований.

Видео доступно в официальном аккаунте Хачанова в «Твиттере».

В этом сезоне Хачанов провёл 28 матчей, в которых одержал 17 побед. На завершающемся «Ролан Гаррос» уроежнец Москвы дошёл до четвёртого круга, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

На турнире в Санкт-Петербурге Карен посеян под четвёртым номером. За выход во второй круг он поспорит с Джеймсом Даквортом из Австралии. С турнирной сеткой St. Petersburg Open можно ознакомиться на «Чемпионате». Действующим чемпионом соревнований является Даниил Медведев из России.

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