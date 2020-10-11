Шаповалов: цель на сезон — попасть на Итоговый турнир

Канадский теннисист Денис Шаповалов дал первую пресс-конференцию после приезда в Санкт-Петербург, где на следующей неделе пройдёт турнир категории АТР 500.



«Если говорить о турнире в Санкт-Петербурге, очень трудным будет первый матч (с Сэмом Куэрри. — Прим. „Чемпионата“). Мы с ним играли один раз. Знаю, что он хорошо подаёт, любит к сетке выходить. Я в хорошей форме, отлично отыграл пару турниров. Считаю, готов, тренируюсь уже со среды.



Место в топ-10 рейтинга АТР? Долго стремился к тому, чтобы зайти в десятку. Даже если попал туда на неделю, это ещё один шаг, мотивация вернуться и остаться. Постараться закончить год так, чтобы попасть в Лондон. Будет трудно, но цель на сезон такова», — цитирует Шаповалова «Матч ТВ».