Шаповалов: цель на сезон — попасть на Итоговый турнир
Канадский теннисист Денис Шаповалов дал первую пресс-конференцию после приезда в Санкт-Петербург, где на следующей неделе пройдёт турнир категории АТР 500.
«Если говорить о турнире в Санкт-Петербурге, очень трудным будет первый матч (с Сэмом Куэрри. — Прим. „Чемпионата“). Мы с ним играли один раз. Знаю, что он хорошо подаёт, любит к сетке выходить. Я в хорошей форме, отлично отыграл пару турниров. Считаю, готов, тренируюсь уже со среды.
Место в топ-10 рейтинга АТР? Долго стремился к тому, чтобы зайти в десятку. Даже если попал туда на неделю, это ещё один шаг, мотивация вернуться и остаться. Постараться закончить год так, чтобы попасть в Лондон. Будет трудно, но цель на сезон такова», — цитирует Шаповалова «Матч ТВ».
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