Четвертьфиналист «Ролан Гаррос» Синнер снялся с турнира в Санкт-Петербурге

Итальянский теннисист Янник Синнер отказался от выступления на турнире категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. В основной сетке турнира его заменит «лаки-лузер». Причина такого решения — вирус, сообщает Михал Самульски в своём «твиттере».



Соревнования в Санкт-Петербурге запланированы на 12–18 октября. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Хорватии Борну Чорича со счётом 6:3, 6:1.



Ранее с турнира снялись Стефанос Циципас, Маттео Берреттини, Григор Димитров, Пабло Карреньо-Буста, Кей Нисикори и Кевин Андерсон. Стало известно и об отказе от участия Давида Гоффена — бельгиец заразился коронавирусом.



На одной неделе с турниром в Санкт-Петербурге пройдут соревнования на Сардинии (Италия) и в Кёльне (Германия).