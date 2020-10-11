Надаль со счётом 6:0 разгромил Джоковича в первом сете финала «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль крайне удачно начал финальный матч Открытого чемпионата Франции с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. За 46 минут теннисисты сыграли всего шесть геймов, однако их все выиграл Надаль — «король грунта» взял первую партию со счётом 6:0.



Рафаэль и Новак встречаются в 56-й раз — никто в мужском теннисе не встречался чаще (29-26 в пользу Джоковича при 17-7 в пользу Надаля на грунте).



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль в финале «Ролан Гаррос».



Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Надаль является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.



В случае победы Надаль выиграет «Ролан Гаррос» в 13-й раз в карьере. Джокович, победив в финале, оформит второй карьерный «Шлем».

Великое противостояние Надаль – Джокович. Как обыграть Короля грунта на его покрытии? Новак Джокович знает, как выигрывать у Рафаэля Надаля на грунте. Он это делал семь раз. Будет ли восьмая победа?