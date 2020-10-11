Рафаэль Надаль в 13-й раз стал победителем «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 13-й раз стал победителем «Ролан Гаррос». В финальном матче Открытого чемпионата Франции вторая ракетка мира Надаль нанёс поражение первому сеяному, сербу Новаку Джоковичу, со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту.
Надаль подал 4 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 18. Джокович один раз подал навылет, 4 раза ошибся на подаче и реализовал один брейк.
Надаль стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», повторив достижение швейцарца Роджера Федерера. Также Рафаэль выиграл 100-й матч на «Ролан Гаррос».
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Рафаэль Надаль — Новак Джокович на «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (м). Финал
11 октября 2020, воскресенье. 16:10 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
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2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
- 11 октября 2020
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