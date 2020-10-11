Рафаэль Надаль в 13-й раз стал победителем «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 13-й раз стал победителем «Ролан Гаррос». В финальном матче Открытого чемпионата Франции вторая ракетка мира Надаль нанёс поражение первому сеяному, сербу Новаку Джоковичу, со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту.

Надаль подал 4 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 18. Джокович один раз подал навылет, 4 раза ошибся на подаче и реализовал один брейк.

Надаль стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», повторив достижение швейцарца Роджера Федерера. Также Рафаэль выиграл 100-й матч на «Ролан Гаррос».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Рафаэль Надаль — Новак Джокович на «Ролан Гаррос».