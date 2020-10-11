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Рафаэль Надаль в 13-й раз стал победителем «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль в 13-й раз стал победителем «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 13-й раз стал победителем «Ролан Гаррос». В финальном матче Открытого чемпионата Франции вторая ракетка мира Надаль нанёс поражение первому сеяному, сербу Новаку Джоковичу, со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту.

Надаль подал 4 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 18. Джокович один раз подал навылет, 4 раза ошибся на подаче и реализовал один брейк.

Надаль стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», повторив достижение швейцарца Роджера Федерера. Также Рафаэль выиграл 100-й матч на «Ролан Гаррос».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Рафаэль Надаль — Новак Джокович на «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). Финал
11 октября 2020, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		2 5    
6 		6 7    
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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