Надаль выиграл 20-й турнир «Большого шлема», повторив достижение Федерера

После победы на «Ролан Гаррос» — 2020 испанский теннисист Рафаэль Надаль стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», повторив достижение швейцарца Роджера Федерера. У ближайшего преследователя, серба Новака Джоковича, осталось 17 подобных титулов.
Из 20 побед на турнирах «Большого шлема» Надаль 13 раз выиграл именно грунтовой мэйджор – Открытый чемпионат Франции. Победа над Джоковичем в финале турнира для Надаля стала 100-м выигранным матчем на «Ролан Гаррос».
Помимо трофея чемпион получил чек на сумму 1,6 млн евро (по сегодняшнему курсу это $ 1 892 160) – это на 700 тыс. евро меньше, чем в прошлом году (2,3 млн евро). Напомним, что за победу на Australian Open ещё до коронавируса Джокович получил $ 2 822 850, а австриец Доминик Тим на недавно прошедшем US Open — $ 3 млн.
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