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Тарпищев: Джокович не знал, что противопоставить Надалю в финале «Ролан Гаррос»

Тарпищев: Джокович не знал, что противопоставить Надалю в финале «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал результат финального матча «Ролан Гаррос» — 2020, в котором испанец Рафаэль Надаль в трёх сетах нанёс поражение сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

«Всё закономерно. Лишние два сета с Циципасом сказались на Джоковиче. Надаль был моторнее, а Новак подсел. Думал, будет упорнее матч, но результат закономерен. Джокович не знал, что противопоставить, потому что устал. Джокович играл коротко, у него было неоправданно много брака, плюс корт мягкий. Надаль выиграл по делу», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что Надаль завоевал 20-й титул на турнирах «Большого шлема», сравнявшись по количеству побед со швейцарцем Роджером Федерером.

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