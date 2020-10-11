Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Чесноков: Надаль будто родился в грунте, но он работяга, трудяга — феноменальный талант

Чесноков: Надаль будто родился в грунте, но он работяга, трудяга — феноменальный талант
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал результат финального матча «Ролан Гаррос» — 2020, в котором испанец Рафаэль Надаль в трёх сетах нанёс поражение сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

«У Джоковича было огромное количество ошибок. А Надаля, если брать его 10-15 лет назад, то он на этом турнире показал вообще свой лучший теннис. Что может быть лучше на грунте, чем он сегодня показал? Он играл феноменально, чем вынуждал ошибаться Джоковича. 13 титулов на «Ролан Гаррос», человек будто родился в грунте, но он работяга, трудяга — феноменальный талант. Я помню матч, который Рафа проиграл — с Сёдерлингом, который швед выиграл за счёт фантастической подачи. Надаль феноменален», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Уточним, что Робину Сёдерлингу Надаль проиграл в 4-м круге «Ролан Гаррос» — 2009.

Напомним, что на «Ролан Гаррос» — 2020 Надаль завоевал 20-й титул на турнирах «Большого шлема», сравнявшись по количеству побед со швейцарцем Роджером Федерером.

Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и догнал Федерера по числу титулов на «Шлемах»
В финале Король грунта разгромил первую ракетку мира Новака Джоковича и одержал 100-ю победу на турнире. Видео невероятных розыгрышей.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020