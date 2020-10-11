Чесноков: Надаль будто родился в грунте, но он работяга, трудяга — феноменальный талант

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал результат финального матча «Ролан Гаррос» — 2020, в котором испанец Рафаэль Надаль в трёх сетах нанёс поражение сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:0, 6:2, 7:5.



«У Джоковича было огромное количество ошибок. А Надаля, если брать его 10-15 лет назад, то он на этом турнире показал вообще свой лучший теннис. Что может быть лучше на грунте, чем он сегодня показал? Он играл феноменально, чем вынуждал ошибаться Джоковича. 13 титулов на «Ролан Гаррос», человек будто родился в грунте, но он работяга, трудяга — феноменальный талант. Я помню матч, который Рафа проиграл — с Сёдерлингом, который швед выиграл за счёт фантастической подачи. Надаль феноменален», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Уточним, что Робину Сёдерлингу Надаль проиграл в 4-м круге «Ролан Гаррос» — 2009.

Напомним, что на «Ролан Гаррос» — 2020 Надаль завоевал 20-й титул на турнирах «Большого шлема», сравнявшись по количеству побед со швейцарцем Роджером Федерером.