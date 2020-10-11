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Федерер поздравил Надаля с завоеванием 20-го титула на турнирах «Большого шлема»

Федерер поздравил Надаля с завоеванием 20-го титула на турнирах «Большого шлема»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поздравил испанца Рафаэля Надаля с повторением своего достижения. 20-й титул Надаль выиграл на «Ролан Гаррос» — 2020, в 13-й раз став победителем грунтового мэйджора.

«Я всегда очень уважал моего друга Рафу как человека и как чемпиона. Он мой величайший соперник на протяжении многих лет, считаю, что мы подталкиваем друг друга к тому, чтобы стать лучшими игроками. Поэтому для меня большая честь поздравить его с 20-й победой на турнире «Большого шлема». Особенно удивительно, что он выиграл «Ролан Гаррос» в невероятный 13-й раз, что является одним из величайших достижений в спорте. Также поздравляю его команду, потому что никто не может сделать это в одиночку. Надеюсь, что 20 — это ещё один шаг в продолжающемся пути для нас обоих. Молодец, Рафа. Ты это заслужил», — написал Федерер на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Роджера Федерера в «Инстаграме».

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