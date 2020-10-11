Рафаэль Надаль: сыграл на высочайшем уровне, когда мне это было нужно, и горжусь этим

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу на «Ролан Гаррос» — 2020, которая стала 13-й в его карьере. По числу титулов «Большого шлема» Надаль сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером.
«Конечно, для меня это важный день, но в мире всё ещё очень печальная ситуация. Если вы спросите меня, что я чувствую, то, конечно, я очень счастлив. С другой стороны, не так, как обычно, потому что для большинства людей во всем мире ситуация ещё тяжела.
Что касается рекордов, мне, конечно, не всё равно. Я большой поклонник истории спорта в целом и очень её уважаю. Для меня очень много значит достичь рекорда Роджера. Но давайте посмотрим, что будет, когда мы закончим карьеру – пока мы продолжаем играть.
Сегодня я играл в теннис невероятно. Два с половиной сета я просто отлично сыграл. Иначе не скажешь. Невозможно добиться такого счёта против Джоковича без отличной игры. Я сыграл на высочайшем уровне, когда мне это было нужно, и горжусь этим. Ещё и из-за условий, в которых прошёл этот матч, не хотелось бы, чтобы они повторились.
Что до меня, если бы ещё полтора месяца назад мне сказали, что я снова выиграю «Ролан Гаррос», я ответил бы, что это невероятно сложно», — приводит слова Надаля пресс-служба «Ролан Гаррос».
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