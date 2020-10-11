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Джокович — Надалю: сегодня я на собственной шкуре почувствовал, почему ты король грунта

Джокович — Надалю: сегодня я на собственной шкуре почувствовал, почему ты король грунта
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в финальном матча «Ролан Гаррос».

«Сегодня ты показал, почему ты король грунта. Сегодня я почувствовал это на собственной шкуре.

Наверное, я слишком спешил, пытаясь сыграть более короткие розыгрыши, не слишком хорошо выбирал позицию. Это отразилось на результате. Но не обошлось и без Надаля, его потрясающей защиты. Он возвращал очень много мячей», — приводит слова Джоковича пресс-служба «Ролан Гаррос».

Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и догнал по числу завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера – по 20. Победа над Джоковичем стала для Надаля сотым выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции.

Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и догнал Федерера по числу титулов на «Шлемах»
В финале Король грунта разгромил первую ракетку мира Новака Джоковича и одержал 100-ю победу на турнире. Видео невероятных розыгрышей.
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