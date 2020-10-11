Павел Котов вышел в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

Обладатель уайлд-кард в квалификацию российский теннисист Павел Котов вышел в основную сетку турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. В финале отборочных соревнований Котов нанёс поражение четвёртому сеяному Эмилио Гомесу из Эквадора со счётом 5:7, 7:6, 6:2.

Ещё один российский обладатель уайлд-кард Ален Авидзба не смог выйти в основную сетку, уступив первой ракетке квалификации, американцу Джеффри Джону Вульфу – 6:3, 5:7, 1:6.

Первым соперником Котова в основной сетке станет француз Уго Умбер. Сильнейший в этой встрече за выход в четвертьфинал сыграет с победителем матча между россиянином Андреем Рублёвым (3) и канадцем Вашеком Поспишилом.

Отметим также, что соперник Котова Гомес попал в основную сетку как лаки-лузер и в первом круге встретится с россиянином Романом Сафиуллиным (WC).