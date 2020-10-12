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Матс Виландер: у Рафы Надаля лучший шанс стать величайшим игроком в истории

Матс Виландер: у Рафы Надаля лучший шанс стать величайшим игроком в истории
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер отреагировал на победу испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции. В финале уроженец Манакора обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Надаль сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» (20).

«Такой финал, говорит о том, что у Рафы Надаля лучший шанс стать величайшим игроком в истории. Конечно, у нас остаются сомнения насчёт Роджера Федерера. Он может выиграть ещё один титул, потому что является гением.

Новак Джокович теперь отстаёт на три трофея, но у него всё равно есть отличный шанс. Думаю, после такой победы Надаль продолжит выступать ещё не менее двух лет", — цитирует Виландера Tennis World USA.

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