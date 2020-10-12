Новак Джокович: Надаль доказал, что все ошибались

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал поражение в финальном матче «Ролан Гаррос» с испанцем Рафаэлем Надалем со счётом 0:6, 2:6, 5:7.
«Конечно, я хотел сбить Рафу с ритма, но он был к этому готов. Он был весь в игре, он был подготовлен. В финале он выполнял правильные удары. Это просто один из тех дней, когда остаётся лишь снять шляпу перед соперником и поздравить его.
Я тоже думал, что такие условия больше подходят мне. На протяжении всего турнира я прекрасно себя чувствовал. Но Рафа Надаль доказал, что все ошибались. Поэтому он великий чемпион. Он провёл фантастический матч.
Пожалуй, я слишком торопился, старался проводить розыгрыши покороче и чересчур активно атаковал. Я не так хорошо конструировал розыгрыши. Это отразилось на результате. Но такой итог был вызван игрой Надаля и его потрясающими действиями в защите. Рафа доставал много мячей. Обычно в матчах с девятью из десяти игроков после двух-трёх обменов ударами на задней линии я выполняю виннер. Но с Рафой так не получается", — цитирует Джоковича Tennis Head.
Надаль в 13-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции. По количеству титулов на турнирах «Большого шлема» он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером (20).
- 12 октября 2020
-
10:40
-
10:23
-
09:33
-
09:10
-
08:45
-
08:33
-
08:23
- 11 октября 2020
-
23:56
-
22:57
-
22:46
-
21:19
-
20:08
-
19:59
-
19:37
-
19:31
-
18:59
-
17:58
-
17:02
-
16:56
-
16:29
-
16:29
-
15:28
-
14:41
-
14:13
-
13:37
-
13:16
-
12:48
-
12:15
-
11:43
-
11:07
-
10:41
-
10:29
-
09:30
-
01:02
- 10 октября 2020
-
22:45