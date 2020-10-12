«И таких земля носит». Соболенко грубо ответила на призыв не молчать о ситуации в Беларуси

Белорусская теннисистка Арина Соболенко повздорила с подписчиками в «Инстаграме» по поводу ситуации с протестами в стране.

Вчера, 11 октября, Соболенко на своей странице порассуждала о косметике.

Один из подписчиков в комментариях призвал теннисистку не молчать о ситуации в Беларуси: «Стыдно, Арина, за тебя. Не всё в мире измеряется деньгами. Есть моменты, когда такие, как ты, должны не молчать. А не косметику обсуждать».

«Стыдно за вас! В вашем возрасте пора бы уже поумнеть… Ну ничего, и таких земля носит, к сожалению», — ответила Соболенко.

Другой пользователь написал о её фото в джерси хоккейного «Динамо» Минск: «Позор, сходи в этом джерси на Окрестина. Действительно, и таких земля носит… Надеюсь, карма существует».

«Конечно существует, поэтому ты и никто», — ответила теннисистка.