«И таких земля носит». Соболенко грубо ответила на призыв не молчать о ситуации в Беларуси

Белорусская теннисистка Арина Соболенко повздорила с подписчиками в «Инстаграме» по поводу ситуации с протестами в стране.
Вчера, 11 октября, Соболенко на своей странице порассуждала о косметике.
Один из подписчиков в комментариях призвал теннисистку не молчать о ситуации в Беларуси: «Стыдно, Арина, за тебя. Не всё в мире измеряется деньгами. Есть моменты, когда такие, как ты, должны не молчать. А не косметику обсуждать».
«Стыдно за вас! В вашем возрасте пора бы уже поумнеть… Ну ничего, и таких земля носит, к сожалению», — ответила Соболенко.
Другой пользователь написал о её фото в джерси хоккейного «Динамо» Минск: «Позор, сходи в этом джерси на Окрестина. Действительно, и таких земля носит… Надеюсь, карма существует».
«Конечно существует, поэтому ты и никто», — ответила теннисистка.
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