Хенмэн — о том, кто выиграет больше всех ТБШ: всё равно назвал бы Джоковича

Четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенмэн предположил, что первая ракетка мира Новак Джокович обойдёт испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера по количеству выигранных турниров «Большого шлема».

«Если бы нужно было выбрать одного игрока, который выиграет больше всех мэйджоров, я всё равно назвал бы Новака Джоковича. Смотрю на его игру и физические способности и понимаю, что он в хорошей форме. Думаю, тело Рафы пострадало из-за его проблем с коленом», — приводит слова Хенмэна Tennis World USA.

Напомним, вчера, 11 октября, Джокович со счётом 0:6, 2:6, 5:7 проиграл Надалю в финальном матче Открытого чемпионата Франции. Надаль стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», повторив достижение швейцарца Федерера. У Джоковича 17 подобных титулов.