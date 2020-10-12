Новак Джокович выступит на турнире в Вене
Первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет на турнире категории «500» в Вене (Австрия), сообщает журналист Sportklub Саша Озмо на своей странице в "Твиттере".
Помимо Джоковича на турнир заявлены россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Карен Хачанов, австриец Доминик Тим, полуфиналисты Открытого чемпионата Франции аргентинец Диего Шварцман и грек Стефанос Циципас и другие.
Турнир ATP в Вене пройдёт с 26 октября по 1 ноября.
Напомним, вчера, 11 октября, Джокович со счётом 0:6, 2:6, 5:7 проиграл Надалю в финальном матче Открытого чемпионата Франции. Испанец Рафаэль Надаль стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», повторив достижение швейцарца Роджера Федерера. У Джоковича 17 подобных титулов.
Тим, Медведев, Рублёв и Хачанов заявлены на турнир в Вене
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