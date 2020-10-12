«Спасибо, Париж!» Рафаэль Надаль выложил фото с кубком «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с трофеем Открытого чемпионата Франции на фоне Эйфелевой башни и панорамы Парижа. В финале «Ролан Гаррос» Надаль уверенно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

«Спасибо, Париж! Спасибо вам всем», — написал Надаль.

Посмотреть фотографию можно на странице Рафаэля Надаля в "Инстаграме".

Надаль в 13-й раз выиграл грунтовый мэйджор и догнал по числу завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера – по 20. У Джоковича 17 подобных титулов. Победа над Джоковичем стала для Надаля сотым выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.