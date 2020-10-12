«Спасибо, Париж!» Рафаэль Надаль выложил фото с кубком «Ролан Гаррос»
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с трофеем Открытого чемпионата Франции на фоне Эйфелевой башни и панорамы Парижа. В финале «Ролан Гаррос» Надаль уверенно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.
«Спасибо, Париж! Спасибо вам всем», — написал Надаль.
Посмотреть фотографию можно на странице Рафаэля Надаля в "Инстаграме".
Надаль в 13-й раз выиграл грунтовый мэйджор и догнал по числу завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера – по 20. У Джоковича 17 подобных титулов. Победа над Джоковичем стала для Надаля сотым выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.
Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и догнал Федерера по числу титулов на «Шлемах»
В финале Король грунта разгромил первую ракетку мира Новака Джоковича и одержал 100-ю победу на турнире. Видео невероятных розыгрышей.
- 12 октября 2020
-
11:51
-
10:40
-
10:23
-
09:33
-
09:10
-
08:45
-
08:33
-
08:23
- 11 октября 2020
-
23:56
-
22:57
-
22:46
-
21:19
-
20:08
-
19:59
-
19:37
-
19:31
-
18:59
-
17:58
-
17:02
-
16:56
-
16:29
-
16:29
-
15:28
-
14:41
-
14:13
-
13:37
-
13:16
-
12:48
-
12:15
-
11:43
-
11:07
-
10:41
-
10:29
-
09:30
-
01:02
Партнерский контент