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«Спасибо, Париж!» Рафаэль Надаль выложил фото с кубком «Ролан Гаррос»

«Спасибо, Париж!» Рафаэль Надаль выложил фото с кубком «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с трофеем Открытого чемпионата Франции на фоне Эйфелевой башни и панорамы Парижа. В финале «Ролан Гаррос» Надаль уверенно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

«Спасибо, Париж! Спасибо вам всем», — написал Надаль.

Посмотреть фотографию можно на странице Рафаэля Надаля в "Инстаграме".

Надаль в 13-й раз выиграл грунтовый мэйджор и догнал по числу завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера – по 20. У Джоковича 17 подобных титулов. Победа над Джоковичем стала для Надаля сотым выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.

Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и догнал Федерера по числу титулов на «Шлемах»
В финале Король грунта разгромил первую ракетку мира Новака Джоковича и одержал 100-ю победу на турнире. Видео невероятных розыгрышей.
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