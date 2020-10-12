Джокович: понимаю, что не могу нравиться всем, и это нормально

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о негативном отношении со стороны некоторых поклонников тенниса.
«Конечно, я вижу себя не так, как меня видят другие люди. Я стараюсь быть верен своим основным принципам, с которыми вырос. Я хочу быть открытым, учиться, расти, развивать свой характер и быть лучшей версией себя.
Понимаю, что есть люди, которым не нравится то, что я делаю на корте или вне его. Понимаю, что не могу нравиться всем, и это нормально. Важно осознавать, кто ты и где твоё место в жизни, быть благодарным и двигаться вперёд», — приводит слова Джоковича журналист Макс Гао на своей странице в "Твиттере".
Напомним, вчера, 11 октября, Джокович со счётом 0:6, 2:6, 5:7 проиграл Надалю в финальном матче Открытого чемпионата Франции.
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