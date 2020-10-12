Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович: понимаю, что не могу нравиться всем, и это нормально

Джокович: понимаю, что не могу нравиться всем, и это нормально
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о негативном отношении со стороны некоторых поклонников тенниса.

«Конечно, я вижу себя не так, как меня видят другие люди. Я стараюсь быть верен своим основным принципам, с которыми вырос. Я хочу быть открытым, учиться, расти, развивать свой характер и быть лучшей версией себя.

Понимаю, что есть люди, которым не нравится то, что я делаю на корте или вне его. Понимаю, что не могу нравиться всем, и это нормально. Важно осознавать, кто ты и где твоё место в жизни, быть благодарным и двигаться вперёд», — приводит слова Джоковича журналист Макс Гао на своей странице в "Твиттере".

Напомним, вчера, 11 октября, Джокович со счётом 0:6, 2:6, 5:7 проиграл Надалю в финальном матче Открытого чемпионата Франции.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020