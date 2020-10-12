Арина Соболенко извинилась за резкие высказывания, но обвинила подписчиков в травле

Белорусская теннисистка Арина Соболенко извинилась за резкие высказывания в адрес подписчиков, призвавших её высказаться о ситуации в стране.

«За комментарий хочу извиниться, погорячилась. Просто нет сил читать бесконечные призывы и агитации в навязчивой форме.



Но… Какая методичная травля! И вы хотите, чтобы здравомыслящие люди были с вами? И правда считаете, что вам позволено за меня решать, на какой я стороне? Оскорблять меня и людей, которые отказываются участвовать в вашей якобы борьбе за справедливость? Или по вашему то, что вы пишете только мне, — это мирные высказывания? А „Трибуна“, подогревающая оскорбления, — это тоже за мирное решение вопросов… Я против насилия и говорила об этом публично! Но я не свалилась с Луны и не могу закрыть глаза на всё то, что сделано для страны в целом и для спорта в частности.



Я не призывала и не призываю никого из вас быть на какой-то стороне. Тем более угрозами и оскорблениями. Свою точку зрения и свои призывы публикуйте на своих страницах и хайп ловите там. То, за какой вы мир и справедливость, я начиталась в комментариях. Не я решаю, кого задерживать, кого нет. Я не владею материалами ни одного дела. Я не участвовала в политике никогда и не собираюсь. Я буду болеть за спортсменов любого вида спорта, и мне неважно, на какой они стороне. А всё, что вы пишете, — это никакой не мир, это агрессия, злоба и ненависть. И всё потому, что вы не увидели свою точку зрения или пост про то, что вы хотели… И да, все должны иметь право на своё мнение. Только оно наказуемо. Вами. Вот и всё.



Ещё раз. Я за мир, за тех, кто делает свою работу, за тех, кто не провоцирует людей на насилие, злость и агрессию. Я против насилия с любой стороны и никогда его не оправдаю. Но всё начинается с себя. Если вы ведёте себя так, как то, что осуждаете, это ваш выбор.



Всё, что я покупаю или кому-то помогаю, я делаю только за те средства, которые заработала сама. И только сама. Ничего мне не дарили, не платили и не давали», — написала Соболенко на своей странице в «Инстаграме».