Куэрри снялся с турнира в Санкт-Петербурге, его заменит лаки-лузер Троицки

Американец Сэм Куэрри снялся с турнира в Санкт-Петербурге, сообщает Entry Lists Updates.

На турнире Куэрри заменит серб Виктор Троицки в качестве лаки-лузера. В первом круге ему предстоит встреча с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

Куэрри приехал в Санкт-Петербург из США с женой и ребёнком. Вместе с семьёй он был на «Ролан Гаррос», после чего собирался несколько недель участвовать в соревнованиях в Европе. Об этом теннисист сообщал на своей странице в «Инстаграме», однако в данный момент публикации уже недоступны.

До этого с турнира снялись Стефанос Циципас, Маттео Берреттини, Григор Димитров, Пабло Карреньо-Буста, Кей Нисикори, Кевин Андерсон и Янник Синнер. Стало известно и об отказе от участия Давида Гоффена — бельгиец заразился коронавирусом.

Турнир в Санкт-Петербурге стартует сегодня, 12 октября, и завершится 18 октября.