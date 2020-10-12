Куэрри снялся с турнира в Санкт-Петербурге, его заменит лаки-лузер Троицки

Американец Сэм Куэрри снялся с турнира в Санкт-Петербурге, сообщает Entry Lists Updates.
На турнире Куэрри заменит серб Виктор Троицки в качестве лаки-лузера. В первом круге ему предстоит встреча с представителем Канады Денисом Шаповаловым.
Куэрри приехал в Санкт-Петербург из США с женой и ребёнком. Вместе с семьёй он был на «Ролан Гаррос», после чего собирался несколько недель участвовать в соревнованиях в Европе. Об этом теннисист сообщал на своей странице в «Инстаграме», однако в данный момент публикации уже недоступны.
До этого с турнира снялись Стефанос Циципас, Маттео Берреттини, Григор Димитров, Пабло Карреньо-Буста, Кей Нисикори, Кевин Андерсон и Янник Синнер. Стало известно и об отказе от участия Давида Гоффена — бельгиец заразился коронавирусом.
Турнир в Санкт-Петербурге стартует сегодня, 12 октября, и завершится 18 октября.
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