ATP сообщила, что один из игроков снялся с турнира в Санкт-Петербурге из-за коронавируса
Пресс-служба ATP сообщила, что один из игроков снялся с турнира в Санкт-Петербурге из-за коронавируса.
«Из-за положительного результата теста на коронавирус, пройденного 11 октября, один из игроков снялся с турнира ATP категории „500“ в Санкт-Петербурге.
Местные здравоохранительные органы и медицинский штаб ATP продолжают наблюдать за игроком, который был отправлен на самоизоляцию. На данный момент симптомы заболевания отсутствуют. Мы отслеживаем, с кем контактировал игрок, чтобы идентифицировать и уведомить их», — говорится в заявлении, опубликованном на странице ATP в "Твиттере".
Напомним, сегодня, 12 октября, стало известно, что с турнира снялся американец Сэм Куэрри. Его заменит лаки-лузер Виктор Троицки.
Куэрри снялся с турнира в Санкт-Петербурге, его заменит лаки-лузер Троицки
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