ATP сообщила, что один из игроков снялся с турнира в Санкт-Петербурге из-за коронавируса

Пресс-служба ATP сообщила, что один из игроков снялся с турнира в Санкт-Петербурге из-за коронавируса.

«Из-за положительного результата теста на коронавирус, пройденного 11 октября, один из игроков снялся с турнира ATP категории „500“ в Санкт-Петербурге.



Местные здравоохранительные органы и медицинский штаб ATP продолжают наблюдать за игроком, который был отправлен на самоизоляцию. На данный момент симптомы заболевания отсутствуют. Мы отслеживаем, с кем контактировал игрок, чтобы идентифицировать и уведомить их», — говорится в заявлении, опубликованном на странице ATP в "Твиттере".

Напомним, сегодня, 12 октября, стало известно, что с турнира снялся американец Сэм Куэрри. Его заменит лаки-лузер Виктор Троицки.