Циципас и Зверев квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне

Грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания).
Таким образом, на турнир квалифицировались шесть участников из восьми возможных: Зверев, Циципас, Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия), Рафаэль Надаль (Испания) и Доминик Тим (Австрия). Место на турнире себе обеспечил и швейцарец Роджер Федерер, однако в июне он перенёс операцию на колене, из-за чего досрочно завершил сезон.
На две оставшиеся путёвки претендуют Андрей Рублёв (Россия), Денис Шаповалов (Канада), полуфиналист «Ролан Гаррос» Диего Шварцман (Аргентина) и другие.
Напомним, Александр Зверев стал победителем Итогового турнира ATP в 2018 году, Циципас — в 2019 году.
Итоговый чемпионат ATP пройдёт с 15 по 22 ноября.
- 12 октября 2020
-
14:28
-
13:46
-
13:33
-
13:04
-
12:55
-
11:51
-
10:40
-
10:23
-
09:33
-
09:10
-
08:45
-
08:33
-
08:23
- 11 октября 2020
-
23:56
-
22:57
-
22:46
-
21:19
-
20:08
-
19:59
-
19:37
-
19:31
-
18:59
-
17:58
-
17:02
-
16:56
-
16:29
-
16:29
-
15:28
-
14:41
-
14:13
-
13:37
-
13:16
-
12:48
-
12:15
-
11:43