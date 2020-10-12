Циципас и Зверев квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне

Грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания).

Таким образом, на турнир квалифицировались шесть участников из восьми возможных: Зверев, Циципас, Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия), Рафаэль Надаль (Испания) и Доминик Тим (Австрия). Место на турнире себе обеспечил и швейцарец Роджер Федерер, однако в июне он перенёс операцию на колене, из-за чего досрочно завершил сезон.

На две оставшиеся путёвки претендуют Андрей Рублёв (Россия), Денис Шаповалов (Канада), полуфиналист «Ролан Гаррос» Диего Шварцман (Аргентина) и другие.

Напомним, Александр Зверев стал победителем Итогового турнира ATP в 2018 году, Циципас — в 2019 году.

Итоговый чемпионат ATP пройдёт с 15 по 22 ноября.