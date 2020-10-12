Аслан Карацев обыграл Тенниса Сандгрена в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. На старте соревнований он со счётом 7:5, 3:6, 7:5 обыграл американца Тенниса Сандгрена.

Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. Карацев 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейка.

В следующем матче Карацеву предстоит встреча с победителем пары Карен Хачанов (Россия) — Джеймс Дакворт (Австралия).

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал сегодня, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.