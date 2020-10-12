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«Я у твоих ног, легенда». Рамос поздравил Надаля с победой на «Ролан Гаррос»

«Я у твоих ног, легенда». Рамос поздравил Надаля с победой на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поздравил соотечественника Рафаэля Надаля с победой на Открытом чемпионате Франции. В финале турнира Надаль уверенно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

«Легенда и вдохновение для любой цели. Первооткрыватель несуществующих границ. Я у твоих ног, Рафа. Поздравляю!» — написал Рамос на своей странице в "Твиттере".

Надаль в 13-й раз выиграл грунтовый мэйджор и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера – по 20. У Новака Джоковича 17 подобных титулов. Победа над Джоковичем стала для Надаля сотым выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.

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