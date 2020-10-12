Тренер Свёнтек: Ига не пила после победы на «Ролан Гаррос», меня это впечатлило

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2020 года, польская теннисистка Ига Свёнтек не нарушала режим после победы на турнире «Большого шлема», заявил тренер спортсменки Пётр Сиржпутовски. Специалист рассказал, как команда Свёнтек отпраздновала успех теннисистки. В финале «Ролан Гаррос» она победила американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.

«Мы пили за её здоровье. Но, конечно, Ига не пила. И меня это впечатлило. Ига — профессионал. Если бы профессионалы слишком бурно реагировали на успехи или меняли подход, это не было бы хорошо. Я горд, что она так спокойна.

Тот факт, что она стала чемпионкой «Ролан Гаррос», не значит, что теперь она сможет побеждать на каждом турнире. Знаю, что она может и дальше добиваться успеха, если будет упорно тренироваться. Нам нужно выйти на новый уровень», — цитирует тренера Reuters.