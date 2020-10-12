«Мадридисты по всему миру гордятся тобой». «Реал» поздравил Надаля с победой на «РГ»

Футбольный клуб «Реал» поздравил испанского теннисиста Рафаэля Надаля с победой на «Ролан Гаррос». Ранее испанец в финале победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:2, 7:2.
«Наш почётный член клуба Рафаэль Надаль продолжает множить своё наследие. Мадридисты по всему миру гордятся тобой, многократный чемпион «Ролан Гаррос»! Поздравляем, Рафа, ты — пример для других!» — написала пресс-служба «Реала» в «Твиттере».
Надаль в 13-й раз выиграл грунтовый мэйджор и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера – по 20. У Новака Джоковича 17 подобных титулов. Победа над Джоковичем стала для Надаля сотым выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.
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