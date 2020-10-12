Гендиректор «Зенита» не исключил, что Дзюба сыграет в теннис на турнире в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Зенита» и турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев рассказал о мероприятиях, которые будут организованы на соревнованиях. Медведев заявил, что форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может сыграть в теннис. В прошлом году он вместе с Медведевым сыграл товарищеский матч в Петербурге.

«Знаменитая уже теперь гала-встреча в этом году не состоится. Но хедлайнером церемонии закрытия станет Полина Гагарина. Будет интересно и с музыкальной точки зрения.

Дзюба? 17 октября «Зенит» сыграет дома с «Сочи». Не исключено, что в случае победы 18-го мы действительно увидим Дзюбу на корте», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Матчи основной сетки турнира в Санкт-Петербурге стартовали сегодня, 12 октября.