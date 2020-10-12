Хачанов: турнир в Санкт-Петербурге — один из моих любимых

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от старта турнира в Санкт-Петербурге. Россиянин в матче первого круга турнира 13 октября встретится с австралийцем Джеймсом Даквортом.
«Приехал с отличным настроением. Турнир в Санкт-Петербурге — один из моих любимых. Думаю, один из лучших турниров тура в плане организации. Играть в России — большое удовольствие. Каждый год приезжаю с боевым настроем. Цель — пройти как можно дальше. Не хочу ставить какие-то определённые рамки, но каждый матч — это серьёзно. Буду стараться проходить в турнире как можно дальше.
К сожалению в Питере после первого выступления, на котором заработал первые очки, не удавалось проходить и круга. Всё время были какие-то сложные матчи, поэтому в данном случае хочется просто играть и постараться пройти как можно дальше.
Насчёт целей на остаток сезона — буду играть. У нас осталось несколько турниров, нужно попробовать сыграть как можно лучше, посмотрим, как получится закончить год. От этого и буду отталкиваться, продолжать тренироваться и строить планы на предсезонный период, смотря сколько времени у нас останется. И уже от этого строить планы на начало следующего года. В зависимости от того, что вообще из турниров у нас будет. Это тоже пока непонятно», — цитирует Хачанова пресс-служба турнира.
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