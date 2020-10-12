Карацев: очень хорошо начал матч с Сандгреном, но затем стал немного нервничать

Российский теннисист Аслан Карацев поделился эмоциями от выхода во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. 27-летний россиянин на старте соревнований со счётом 7:5, 3:6, 7:5 обыграл американца Тенниса Сандгрена.

«Очень хорошо начал. «Брейканул» его в самом начале матча, а потом стал немного нервничать, это можно было видеть со стороны. Отдал обратно подачу, при счёте 5:4 собрался с силами и вытащил первый сет. Он хорошо сыграл во втором сете. В третьем у нас была равная борьба, но в итоге мне удалось выиграть.

Планы попасть в топ-100? Долго к этому шёл, были травмы, опускался в рейтинге. С 18 лет до сих пор иду к этой цели, но из-за травм не удавалось пройти дальше. Сейчас всё складывается удачно, наконец-то приближаюсь к топ-100», — цитирует Карацева пресс-служба турнира.