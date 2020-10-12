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Вавринка вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с Донским

Вавринка вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с Донским
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка сыграет во втором круге турнира в Санкт-Петербурге. В матче первого круга Вавринка в трёх сетах обыграл британца Даниэля Эванса. Матч завершился со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. 18-я ракетка мира Вавринка выполнил семь эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-поинта из девяти. 34-я ракетка мира Эванс четырежды подавал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из семи.

Следующим соперником Вавринки станет россиянин Евгений Донской, обыгравший белоруса Егора Герасимова со счётом 6:4, 7:6.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал сегодня, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.

Санкт-Петербург. 1-й круг
12 октября 2020, понедельник. 20:00 МСК
Стэн Вавринка
18
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 7
6 		6 3 5
         
Даниэль Эванс
34
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
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