Вавринка: рад вернуться в Санкт-Петербург даже в такие непростые времена

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился эмоциями от выхода во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В матче первого круга Вавринка нанёс поражение британцу Даниэлю Эвансу. Матч завершился со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 7:5.

«Начало было непростым, Даниэль — хороший игрок, у нас с ним были затяжные матчи. После первого сета я стал играть агрессивнее, и это помогло сегодня выиграть. Рад вернуться в Санкт-Петербург даже в такие непростые для всех времена», — приводят слова Вавринки организаторы турнира.

Следующим соперником Вавринки станет россиянин Евгений Донской, обыгравший белоруса Егора Герасимова со счётом 6:4, 7:6.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал сегодня, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.