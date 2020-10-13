Донской: я прилично принимал в матче с Герасимовым, это мне понравилось в моей игре

Российский теннисист Евгений Донской прокомментировал выход во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге. В матче первого круга Донской победил белоруса Егора Герасимова со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Во втором круге он встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой.

«Тактика в таких матчах (как с Герасимовым. — Прим. «Чемпионата») проста. Он очень хорошо подаёт, поэтому нужно как можно больше мячей вернуть назад на приёме. Это мне, кстати, понравилось в моей игре сегодня. Я прилично принимал. В целом я знал, что он хорошо играет с мягких мячей, поэтому надо было бить плотно и заставить его двигаться по корту. Заставлять его бегать, потому что можно сказать, что движение – это его слабая сторона. Я пытался играть как-то так.

Три двойные ошибки Герасимова? В матчах со мной с ним, наверное, такое не случалось. Это не оправдание, но, если вы заметили, то он вторую подаёт очень сильно. Он рискует. Саша Бублик иногда тоже подаёт первую со скоростью 200 км/ч, вторая у него тоже под 200 км/ч. Когда Егор сделал третью двойную, он хотел вторую именно так подать. Если вы помните, то он хотел её прямо по линии подать и сделал это со всей силы. Третья двойная была рискованная. С ним у меня не было такого опыта, но может быть, у него такое когда-то и бывало», — цитирует Донского пресс-служба турнира.