Рублёв: не хочу ничего загадывать, но сделаю всё, чтобы попасть на Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв, впервые поднявшийся в топ-10 рейтинга ATP, признался, что очень хочет попасть на Итоговый турнир ATP в Лондоне.
«Понятное дело, что мне этого очень хочется. Но как будет, так будет. Я не хочу ничего загадывать, не хочу ничего ожидать. Ещё есть турниры, и ещё есть шанс, поэтому сделаю всё возможное, а дальше — как сложится.
В любом случае не только у меня есть шанс попасть в Лондон. Те, кто рядом стоят со мной в рейтинге, тоже хотят туда попасть. Есть шесть – семь игроков точно — те, кто могут эти три турнира хорошо сыграть и попасть. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Рублёва пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге.
10-я ракетка мира Рублёв в матче первого круга турнира в Санкт-Петербурге сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом. Этот матч состоится 14 октября.
- 13 октября 2020
-
00:17
-
00:10
- 12 октября 2020
-
23:21
-
22:55
-
22:10
-
21:33
-
20:58
-
20:15
-
19:31
-
18:18
-
18:08
-
17:49
-
17:14
-
16:15
-
15:45
-
15:29
-
14:28
-
13:46
-
13:33
-
13:04
-
12:55
-
11:51
-
10:40
-
10:23
-
09:33
-
09:10
-
08:45
-
08:33
-
08:23
- 11 октября 2020
-
23:56
-
22:57
-
22:46
-
21:19
-
20:08
-
19:59