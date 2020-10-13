Рублёв: не хочу ничего загадывать, но сделаю всё, чтобы попасть на Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв, впервые поднявшийся в топ-10 рейтинга ATP, признался, что очень хочет попасть на Итоговый турнир ATP в Лондоне.

«Понятное дело, что мне этого очень хочется. Но как будет, так будет. Я не хочу ничего загадывать, не хочу ничего ожидать. Ещё есть турниры, и ещё есть шанс, поэтому сделаю всё возможное, а дальше — как сложится.

В любом случае не только у меня есть шанс попасть в Лондон. Те, кто рядом стоят со мной в рейтинге, тоже хотят туда попасть. Есть шесть – семь игроков точно — те, кто могут эти три турнира хорошо сыграть и попасть. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Рублёва пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге.

10-я ракетка мира Рублёв в матче первого круга турнира в Санкт-Петербурге сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом. Этот матч состоится 14 октября.