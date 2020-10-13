Хачанов и Рублёв вышли во второй круг парного турнира в Санкт-Петербурге

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились во второй круг в парном разряде на турнире в Санкт-Петербурге. В стартовом матче россияне победили первых сеяных британцев Джейми Маррея и Нила Скупски. Матч завершился со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 13:11.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Российский дуэт выполнил 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт. Маррей и Скупски ни разу не подали навылет, допустили пять двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-поинта.

В матче второго круга Рублёв и Хачанов сыграют с парой Александр Бублик (Казахстан) / Райлли Опелка (США).

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал накануне, 12 октября, и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.